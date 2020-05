Beliebte Tradition : Skurriles Vorhaben: Panini bringt trotz EM-Aus Sammelalbum heraus

Das Unternehmen wolle "in den aktuell sehr herausfordernden Zeiten ein gewisses Maß an Normalität zu wahren."

von dpa

18. Mai 2020, 21:25 Uhr

Rom/Stuttgart | Trotz der Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft ins kommende Jahr bringt Panini in diesem Sommer ein EM-Sammelalbum heraus. Das teilte das italienische Unternehmen am Montag mit. Die sogenannte "Preview-Ausgabe" werde 72 Seiten haben und damit weniger Sticker als für die eigentliche EM. Gezeigt werden sollen Sammelbilder aller 20 qualifizierten Teams sowie Infos zu der 16 Mannschaften, die auf die ebenfalls verschobenen Playoffs warten. Die Kollektion werde ab Anfang Juni in Deutschland und Österreich erhältlich sein.



Ziel: "Ein gewisses Maß an Normalität"

Zum eigentlichen Turnier im Sommer 2021 werde Panini dann ein vollständig aktualisiertes Stickeralbum anbieten, hieß es. Wie das Unternehmen erläuterte, sei es wichtig, "in den aktuell sehr herausfordernden Zeiten ein gewisses Maß an Normalität zu wahren."