Argentinischer Superstar : Papst Franziskus dankt Messi für geschenktes PSG-Trikot

Papst Franziskus hat sich bei dem argentinischen Fußballstar Lionel Messi für ein Trikot dessen Vereins Paris Saint-Germain bedankt.

Rom/Paris | „Lionel Messi, lieber Bruder, ich danke dir für das Trikot und die Widmung“, sagte das katholische Kirchenoberhaupt in einem von der argentinischen Nachrichtenagentur Télam veröffentlichten Video. „Danke dafür, dass du auf dem Boden geblieben bist. Bleibe so. Gott segne dich, du kannst immer auf mich zählen.“ Der französische Premierminister Jean C...

