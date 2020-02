Brasilianische Fußball-Legende : "Zerbrechlich" und beschämt darüber: Pelé soll an Depressionen leiden

Die Fußball-Legende kämpft mit gesundheitlichen Problemen. Sein Sohn hat nun berichtet, wie es ihm psychisch geht.

von afp und dpa

11. Februar 2020, 06:39 Uhr

Das brasilianische Fußballidol Pelé leidet nach Angaben seines Sohnes unter Depressionen und verlässt kaum noch das Haus. Der 79-Jährige sei "ziemlich zerbrechlich, was seine Mobilität angeht", und dies habe ihn in eine "Art Depression" versetzt, berichtete der Sohn Edson "Edinho" Cholbi do Nascimento in einem am Montag auf der Website Globoesporte.com veröffentlichten Interview.

Probleme mit Wirbelsäule, Hüfte und Knie

Pelé ist seit einer Hüftoperation auf eine Gehhilfe angewiesen. Die Rehabilitation sei nicht ideal verlaufen. Der 79-Jährige schäme sich für seine schlechte körperliche Verfassung und wolle nicht hinausgehen, sagte der Sohn. Sein Vater lebe inzwischen "sehr zurückgezogen". Pelé war in den vergangenen Jahren wiederholt im Krankenhaus, hatte auch Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Zeitweise saß er auch im Rollstuhl.

Er ist der König, er war schon immer eine so imposante Figur, und heute kann er nicht mehr richtig gehen. Edinho zu "Globoesporte"





Der einstige Stürmer mit dem bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento gilt als einer der größten Fußballer aller Zeiten. Als einziger Spieler gewann Pelé drei Fußball-Weltmeisterschaften (1958, 1962 und 1970).