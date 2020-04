Im Alter von 82 Jahren : Pep Guardiolas Mutter stirbt nach Corona-Infektion

Die Mutter von Pep Guardiola ist nach einer Coronavirus-Infektion im Alter von 82 Jahren gestorben.

von afp

07. April 2020, 08:26 Uhr

London | Die Mutter des spanischen Fußballtrainers Pep Guardiola ist an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Dolors Saa Carrió starb im Alter von 82 Jahren in Manresa nahe Barcelona, wie Guardiolas Verein Manchester City am Montag mitteilte. Der Premier-League-Klub sprach dem 49-Jährigen und seiner Familie sein Beileid aus.

Spende in die Heimat

Der frühere Bayern-Trainer hatte Ende März in seiner spanischen Heimat eine Million Euro gespendet, um medizinisches Material im Kampf gegen die Pandemie zu beschaffen. In einer Videobotschaft rief er die Fans des englischen Meisters kürzlich dazu auf, zu Hause zu bleiben, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Schon 13.000 Tote in Spanien

Spanien ist eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder weltweit. Mehr als 13.000 Menschen starben dort an der Lungenkrankheit Covid-19. Die Zahl der neuen Corona-Todesfälle in Spanien ist aber seit vier Tagen rückläufig. Wie das Gesundheitsministerium in Madrid am Montag mitteilte, starben in den vergangenen 24 Stunden 637 Corona-Infizierte. Dies entspricht dem niedrigsten Anstieg bei den Todesfällen seit 13 Tagen.

