Impf-Debatte : Podolski: Kimmich wird als Schwerverbrecher hingestellt

Der frühere Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hält die Debatte um Impfzweifler Joshua Kimmich für übertrieben.

München | „Ich verstehe nicht, warum man den Joshua Kimmich als Schwerverbrecher hinstellt, ich verstehe die Diskussion nicht“, sagte Podolski der „Bild am Sonntag“. Es werde dem Nationalspieler des FC Bayern „nicht gerecht, ihn an den Pranger zu stellen für so etwas“, befand der 36-Jährige. Kimmich hatte zuletzt eingeräumt, nicht gegen das Coronavirus geimp...

