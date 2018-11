Auslosung für EM-Qualifikation : Polen verdrängt Deutschland aus bestem Los-Topf

Deutschland rutscht in Lostopf 2. Nun droht eine Hammergruppe bei der Qualifikation für die EM 2020.

20. November 2018, 23:04 Uhr

Guimaraes | Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird bei der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen nicht im Topf der zehn besten Mannschaften gesetzt sein. Durch das 1:1 zwischen Portugal und Polen am Dienstagabend rutschte die DFB-Auswahl in dem UEFA-Ranking der zwölf Teams aus der Nations-League-A wieder auf den elften Platz ab. Den letzten freien Platz im besten Auslosungstopf holten sich die Polen.

Deutschland droht Hammergruppe

Deutschland wird bei der Zeremonie am 2. Dezember in Dublin nun in Topf 2 eingeordnet und trifft im kommenden Jahr in einer Fünfer- oder Sechsergruppe auf jeden Fall auf einen Kontrahenten aus dem stärksten Topf. Darin befinden sich Portugal, England, die Schweiz, die Niederlande, Spanien, Frankreich, Belgien, Italien, Kroatien und Polen.

Für die EM 2020 qualifizieren sich die Gruppensieger und Gruppenzweiten aller zehn Gruppen. Weitere vier Tickets werden in Playoff-Runden unter den Siegern der vier Ligen der Nations League im März 2020 ausgespielt.

Bei einem Sieg Portugals wäre Deutschland statt Polen in den besten Topf gerutscht. Der Europameister ging durch ein Tor von André Silva in der 33. Minute in Führung. Arkadiusz Milik glich in der 66. Minute per Foulelfmeter aus, nachdem er zuvor von Danilo zu Fall gebracht worden war. Der Portugiese sah für das Foul die Rote Karte.



