Rote Corona-Liste : Premier-League-Clubs verweigern Spieler-Abstellung

Die Clubs der Premier League werden keine Spieler für WM-Qualifikationsspiele in jene Länder abstellen, die wegen der Corona-Pandemie auf der so genannten Roten Liste der britischen Regierung stehen.

London | „Widerstrebend, aber einstimmig“ hätten die Vereine dies am Dienstag beschlossen, teilte der Ligaverband mit. Die Entscheidung betrifft den Angaben zufolge fast 60 Spieler aus 19 Premier-League-Clubs, die im September in 26 Länder der Roten Liste reisen sollten. Auf der Roten Liste stehen überwiegend Länder in Südamerika und Afrika. Einreisende aus...

