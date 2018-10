Nach Gala von BVB gegen Stuttgart : Pro und Contra: Ist Borussia Dortmund bereit für die Meisterschale?

Borussia Dortmund steht weiterhin souverän an der Spitze. Zwei Sportredakteure diskutieren über die Titelchancen.

von Alexander Barklage und Kim Patrick von Harling

22. Oktober 2018, 13:08 Uhr

Dortmund | Die Fußball-Bundesliga ist endlich wieder spannend: In der Tabelle steht nach acht Spieltagen nicht etwa Bayern München vorne. Nein, die Liga führt Borussia Dortmund an. Dahinter folgen Borussia Mönchengladbach und der SV Werder Bremen. Erst auf Platz vier findet sich der Rekordmeister.

Fakt ist: Dortmund hat zurzeit einen Lauf, überzeugte am Wochenende mit einem beeindruckenden 4:0 beim VfB Stuttgart. Auch Gladbach ist in Form, gewann am Sonntag ebenfalls mit 4:0 gegen den FSV Mainz. Bremen ist die Überraschungsmannschaft der Saison. Nach dem 2:0 beim FC Schalke 04 stehen die Nordlichter weiterhin vor München.

Und die Bayern? Die sind nach zuletzt vier sieglosen Partien (wettbewerbsübergreifend) wieder in der Spur. In Unterzahl gewann die Mannschaft von Trainer Nico Kovac mit 3:1 beim VfL Wolfsburg. Schwächelt der BVB noch oder gelingt dem Team von Coach Lucien Favre der große Coup? Unsere zwei Sportredakteure sind da unterschiedlicher Meinung: Alexander Barklage glaubt an den Titel für die Schwarz-Gelben, Kim Patrick von Harling tippt auf die Bayern.