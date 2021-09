Champions League : Punkt in Lille: Wolfsburg genießt Königsklassen-Gefühl

Das Ergebnis war besser als die Leistung. Deshalb kann der VfL Wolfsburg mit dem 0:0 in Lille auch gut leben. Überhaupt wieder in der Champions League dabei zu sein, löst bei den Wölfen schon viel aus.

Villeneuve-d'Ascq | Maximilian Arnold ließ sich seine Begeisterung durch nichts zerstören. Seine Frau habe ihm die Champions-League-Hymne schon einmal während des Sommerurlaubs am Swimmingpool vorgespielt. Aber die Gänsehaut, die er in jenem Moment bekommen habe, sei „ein Scheißdreck“ im Vergleich zu den Emotionen am Dienstagabend im Stadion selbst gewesen, sagte der ...

