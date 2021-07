Bundesliga : RB Leipzig: Szoboszlai hofft auf Trainingsrückkehr

Jesse Marsch, Trainer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig, muss im Training weiter auf Dominik Szoboszlai verzichten.

Saalfelden am Steinernen Meer | Der 20 Jahre alte Ungar, der mit Marsch bereits in Salzburg zusammengearbeitet hatte, kuriert weiter eine Verletzung im Hüftbeuger aus, die ihn seit gut zwei Wochen nicht voll trainieren lässt. Parallel zum öffentlichen Teamtraining in Österreich, wo sich der Club auf die neue Saison vorbereitet, absolvierte der Nationalspieler eine Krafteinheit. S...

