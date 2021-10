Europa League : Rassismusvorwürfe: UEFA ermittelt nicht gegen Sparta Prag

Die Europäische Fußball-Union wird nicht gegen den tschechischen Erstligisten Sparta Prag wegen möglicher diskriminierender Vorfälle beim Europa-League-Spiel gegen die Glasgow Rangers ermitteln.

Prag | Eine Untersuchung sei zu dem Schluss gekommen, dass es „keine ausreichenden Beweise für Rassismus oder diskriminierendes Verhalten“ beim Spiel am 30. September in Prag gebe, „um die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens gegen Sparta Prag zu rechtfertigen“, teilte die UEFA am Freitag mit. Nach dem 1:0-Sieg der Tschechen hatte unter anderen die „Glas...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.