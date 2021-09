Champions League : Real „im Verlies“: Sheriff düpiert die Königlichen

Was für ein Champions-League-Abend! Für Real einer zum Vergessen, vom „Schock“ schreibt die Presse. Gefeiert wird der Sieg von Sheriff Tiraspol nicht nur in der Heimat, sondern auch in Luxemburg.

Madrid | Manche umarmten sich auf Knien, andere rannten nur noch auf Socken über den Rasen des legendären Estadio Santiago Bernabéu. Mit ihrem Sensationssieg bei Real Madrid hat die Wundermannschaft von Sheriff Tiraspol sogar noch das Traum-Tordebüt von Lionel Messi im Trikot von Paris Saint-Germain und den Sieg von PSG im Knaller-Duell mit Manchester City ...

