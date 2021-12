Medienberichte : Riesenärger bei Real Madrid über Champions-League-Auslosung

Richard Juilliart/UEFA via Getty Images/dpa

Richard Juilliart/UEFA via Getty Images/dpa

Die Wiederholung der Champions-League-Auslosung hat Medienberichten zufolge für großen Ärger bei Real Madrid gesorgt, der spanische Fußball-Rekordmeister hat bisher aber nichts über mögliche Konsequenzen verlauten lassen.

Stuttgart | Als „überraschend, bedauerlich und sehr schwer zu verstehen“ bezeichnete Reals Direktor für institutionelle Beziehungen, Emilio Butragueño, in einer Mitteilung den Vorgang lediglich. Während am Montag in der Schweiz zunächst Benfica Lissabon als Achtelfinal-Gegner der Weißen ausgelost worden war, stand nach der Wiederholung Paris Saint-Germain als ...

