Bundesliga : Rückrundenstart ohne Union-Torjäger Awoniyi

Berlin | FC Union Berlin wird vorerst auf Torjäger Taiwo Awoniyi verzichten müssen. Der Tabellensiebte der Fußball-Bundesliga bestätigte, dass der Torjäger aus Nigeria für die Nationalmannschaft seines Landes beim Afrika-Cup im Einsatz sein wird. Die Kontinental-Meisterschaft in Kamerun beginnt am 9. Januar und endet knapp einen Monat später am 6. Februar. ...

