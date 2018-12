Kein Platz für Kahn bei Bayern München? : Rummenigge bleibt bis 2021 FCB-Vorstandsvorsitzender

Rummenigge ist seit 2002 Vorstandschef der Münchner.

21. Dezember 2018, 15:39 Uhr

München | In den Umbruchzeiten des FC Bayern bleibt Karl-Heinz Rummenigge Vorstandschef der Münchner. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte, einigten sich der Aufsichtsrat und der 63-Jährige auf eine Vertragsverlängerung um weitere zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2021.

"Er hat in den vergangenen 16 Jahren seine Qualitäten in diesem Amt eindrucksvoll unter Beweis gestellt und wir sind sicher, dass er der richtige Mann ist, um die FC Bayern München AG auch in den kommenden Jahren erfolgreich zu führen", erklärte Aufsichtsratsboss Uli Hoeneß.

Vorstandschef seit 2002

Rummenigge ist seit 2002 Vorstandschef der Münchner. Hoeneß hatte zuletzt seine Hoffnung ausgedrückt, dass der frühere Nationalstürmer noch einmal um zwei Jahre verlängert. "Unsere wichtigste Aufgabe in den kommenden Jahren wird es sein, den FC Bayern so weiter zu entwickeln, dass wir auch in der Zukunft einer der erfolgreichsten europäischen Spitzenklubs bleiben", sagte Rummenigge.

Nach dem Willen von Hoeneß könnte einmal Oliver Kahn Nachfolger des aktuellen Vorstandschefs werden. "Ich kann Ihnen versichern, dass der Name Oliver Kahn in unseren Überlegungen eine Rolle spielt", hatte Hoeneß vor drei Wochen bei der Jahreshauptversammlung gesagt.

Übergangslösung mit Kahn ausgeschlossen

Der Bayern-Präsident schloss eine Übergangslösung mit Kahn als Sportvorstand neben Rummenigge aus: "Oliver Kahn kommt dann infrage, wenn Karl-Heinz aufhören sollte. Und bis dahin werden wir uns in Ruhe gedulden und ihn warmhalten." Kahn müsste sich demnach bis Ende 2021 gedulden. "Einem Kaliber wie Karl-Heinz Rummenigge nachzufolgen, ist keine einfache Sache", bemerkte Hoeneß.

Erst vor wenigen Tagen wurde der Vereinspräsident als Münchner Aufsichtsratsvorsitzender einstimmig bestätigt. Das Kontrollgremium wird für vier Jahre gewählt. Hoeneß hatte zuletzt über einen möglichen Rückzug in den nächsten zwei, drei Jahren sinniert.

Der heute 66-Jährige steht seit Februar 2017 wieder an der Spitze des neunköpfigen Aufsichtsrats. Seine Amtszeit als Vereinspräsident läuft im November 2019 ab. Hoeneß hatte schon in seiner ersten Amtszeit als Präsident von 2009 bis 2014 beide Führungsposten beim FC Bayern München inne.