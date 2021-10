Bundesliga : „Runterschlucken“: Hertha hadert nach 0:2 bei Hoffenheim

Die TSG 1899 Hoffenheim überfordert Hertha. Die Berliner verlieren im Freitagabendspiel nach dem 0:1 den roten Faden - und ihren Kapitän auch noch durch eine Rote Karte.

Sinsheim | Trainer Pal Dardai will vor allem seine erfahrenen Spieler bei Hertha BSC „ein bisschen schütteln“. Mit dem 0:2 (0:2) bei der TSG 1899 Hoffenheim im Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga waren die Berliner noch gut bedient. Die Partie rauschte so ein bisschen an den Gästen vorüber, die auf den dritten Sieg hintereinander im Oberhaus gehofft hatt...

