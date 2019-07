Trikots der Saison 2019/20 im Überblick : Das sind die neuen Trikots der 18 Fußball-Bundesligisten

In welchen Trikots laufen die Clubs in der neuen Saison auf? Die neue "Kleider" der Bundesligisten in unserer Galerie.

von Alexander Barklage

15. Juli 2019, 12:04 Uhr

Hamburg | Die neue Bundesliga-Saison startet am 16. August mit dem Eröffnungsspiel zwischen Titelverteidiger Bayern München und Hertha BSC. Wie in jedem Jahr laufen die 18 Bundesligisten dann in neuen Trikots auf. Die Clubs präsentierten teilweise schon zum Ende der vergangenen Saison ihre neuen "Kleider".

In unserer Galerie finden Sie die neuen Trikots der 18 Mannschaften. Welches Trikot finden Sie am hübschesten?