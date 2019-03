Krisenduell bei Hannover 96 : Erster Schalker Sieg unter Huub Stevens

Schalke 04 hat bei Hannover 96 gewonnen. Die "Knappen" machen Boden gut, Hannover taumelt Richtung zweite Liga.

von dpa

31. März 2019, 17:49 Uhr

Hannover | Der FC Schalke 04 hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga geschafft. Das 1:0 (1:0) beim neuen Tabellenletzten Hannover 96 war für die Gelsenkirchener der erste Sieg unter Trainer-Rückkehrer Huub Stevens und das erste Erfolgserlebnis nach zuletzt sechs Niederlagen.

dpa/Peter Steffen

Suat Serdar erzielte am Sonntag in der 39. Minute den entscheidenden Treffer in dem Krisenduell. Schalke kletterte durch den Sieg mit 26 Punkten auf den 14. Tabellenplatz. Hannover hat bei 14 Zählern elf Punkte Rückstand auf den rettenden 15. Platz.

Horst Heldt hat trotz des Absturzes von Hannover 96 auf den letzten Platz der Fußball-Bundesliga eine Trennung von Trainer Thomas Doll ausgeschlossen. "Das macht für mich keinen Sinn", sagte der Manager der Niedersachsen beim Pay-TV-Sender Sky. Ob seine eigene Position gefährdet sei, wollte Heldt nicht bewerten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge droht Doll und Heldt das Aus bei dem Krisenclub.

