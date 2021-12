2. Liga : Schalke-Trainer Grammozis positiv auf Corona getestet

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Gelsenkirchen | Der 43-Jährige befindet sich in häuslicher Isolation, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte. Grammozis hatte in dieser Woche wegen erkältungsähnlicher Symptome bereits die komplette Trainingswoche seiner Mannschaft verpasst. Vor dem positiven Abstrich, der am Donnerstag erfolgte, hatte es sowohl positive als auch negative Befunde gegeben...

