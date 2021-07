Start der 2. Liga : Schalke, Werder, HSV - oder Chance für Außenseiter ?

Die neue Zweitligasaison ist attraktiv wie selten, bietet viele Derbys und ehemalige Bundesligaclubs. Doch volle Stadien wird es noch nicht geben.

Düsseldorf | In der hochkarätig besetzten 2. Fußball-Bundesliga will zum Startschuss keiner Favorit sein. Aus Bremen, Hamburg oder Gelsenkirchen gibt es keine öffentlichen Aufstiegsforderungen, aber insgeheim rechnen sich nicht nur diese drei Teams Chancen im Kampf um die begehrten Bundesligaplätze aus. Understatement, Vorsicht und Besonnenheit herrscht vor all...

