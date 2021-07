Bundesliga : Schlotterbeck lässt Verbleib beim SC Freiburg offen

U21-Europameister Nico Schlotterbeck hat seine Zukunft beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg offen gelassen.

Freiburg im Breisgau | „Ich schließe nichts aus“, sagte der Verteidiger im Interview des SWR. „Ich habe jetzt eine gute EM gespielt und letztes Jahr in der Rückrunde ein paar gute Spiele gemacht. Ich muss jetzt einfach schauen, was der nächste Schritt für mich ist.“ Der 21-Jährige hatte in der vergangenen Saison leihweise für den 1. FC Union Berlin gespielt, nun berei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.