Bundesliga : Schmadtke stärkt Wolfsburg-Coach Kohfeldt

Sportchef Jörg Schmadtke hat seinem Trainer Florian Kohfeldt auch nach der jüngsten Niederlagen-Serie des VfL Wolfsburg das Vertrauen ausgesprochen.

Wolfsburg | „Die Überzeugung ist da. Er ist sehr klar in seinen Analysen“, sagte der Geschäftsführer Sport dem „Kicker“. Nach sechs Niederlagen in der Fußball-Bundesliga und der Champions League denken die Wolfsburger kurzfristig über ein Trainingslager im Januar in Südeuropa nach. „Eine andere Atmosphäre, ein angenehmeres Klima: Wir ziehen das in Erwägung“, sagt...

