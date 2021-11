Wegen seiner Historie : Schultz: HSV immer der große Verein in Hamburg

Trainer Timo Schultz vom Fußball-Zweitligisten FC St.

Hamburg | Pauli sieht in dem Hamburger SV aufgrund seiner Erfolge in der Vergangenheit immer noch den großen Stadtrivalen. „Wir machen uns sicherlich nicht kleiner, als wir sind, aber aus der Historie heraus mit einem Europapokal der Landesmeister und Deutschen Meisterschaften wird der HSV immer der große Verein in Hamburg bleiben“, sagte der 44-Jährige dem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.