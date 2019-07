24-jährige Florijana Ismaili : Schweizer Fußball-Nationalspielerin tot aus Comer See geborgen

Die 24-jährige Schweizer Fußballspielerin Floriana Ismaili ist bei einem Bootsausflug ums Leben gekommen.

von Lorena Dreusicke und dpa

02. Juli 2019, 19:08 Uhr

Bern | Ihr Bootsausflug auf dem Comer See endete tragisch: Die Schweizer Nationalspielerin Florijana Ismaili (24) wurde am Dienstag laut einem Sprecher der italienischen Feuerwehr tot im Wasser gefunden. Sie war am Samstag mit einer Freundin in einem gemieteten Boot losgeschippert und nach einem Sprung ins Wasser nicht wieder aufgetaucht. Seither suchten Rettungsteams mit Spezialgeräten die vermisste Frau.

Nach Feuerwehr-Angaben war Ismailis Leiche in 200 Metern Tiefe des Comer Sees gefunden worden – unweit der Stelle, an der sie zuletzt gesehen worden war.

Solidarisches Video für die Angehörigen

Ismaili war Kapitän des Schweizer Frauen-Meisters Young Boys Bern. Die Erste Mannschaft und Betreuer der Young Boys haben in ihrem Trainingslager in Gedanken an Ismaili ein solidarisches Video aufgenommen und geteilt:

Auch der Schweizer Nationalspieler Xherdan Shakiri sprach Ismailis Angehörigen sein Beileid aus:

Ismaili spielte seit 2011 für Bern. Im Januar 2014 absolvierte sie ihr erstes von bisher 33 Länderspielen für die Schweiz. Zuletzt spielte sie am 14. Juni in Serbien für die Auswahl.