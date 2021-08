Bundesliga-Spitzenreiter : Schwerwiegende Knieverletzung: Wolfsburg lange ohne Schlager

Der VfL Wolfsburg muss lange auf seinen Mittelfeldspieler Xaver Schlager verzichten.

Wolfsburg | Der Österreicher zog sich beim 1:0-Sieg der Niedersachsen gegen RB Leipzig am Sonntag eine „schwerwiegende Knieverletzung“ zu, wie der Fußball-Bundesligist am Montag bestätigte. Er soll an diesem Dienstag operiert werden. Der 23 Jahre alte Schlager war beim dritten Wolfsburger Sieg im dritten Ligaspiel in dieser Saison gut 20 Minuten vor dem End...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.