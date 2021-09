Champions League : Sheriff-Coach vor Real-Spiel: „Märchen soll weitergehen“

Trainer Jurij Wernydub träumte bei einem Besuch vor zwei Jahren schon davon, seine Spieler von Sheriff Tiraspol sollen nun im legendären Estadio Santiago Bernabeu auch nicht vor Ehrfurcht erstarren.

Madrid | Der krasse Außenseiter aus Moldau tritt an diesem Dienstag (21.00 Uhr) in der Königsklasse gegen Real Madrid an - als Tabellenführer in der Gruppe D vor den Königlichen. „Ich sage meinen Leuten ständig: Wir sind schon in der Champions League, ihr habt doch nichts zu verlieren, sondern könnt euch auf der größten Bühne präsentieren“, sagte Wernydub in e...

