CL-Auslosung live im Free-TV : Gruppenphase: Champions-League-Auslosung live im TV und Live-Stream

Hier erfahren Sie, wie Sie die Champions-League-Auslosung live im TV und Livestream sehen können.

von Christopher Bredow

29. August 2018, 13:46 Uhr

Hamburg | Die Königsklasse geht wieder los: Am Donnerstag, 30. August 2018, findet ab 18 Uhr die Champions-League-Auslosung der Gruppenphase statt. Danach steht fest, auf welche europäischen Klubs die deutschen Mannschaften FC Bayern München, Borussia Dortmund, FC Schalke 04 und TSG 1899 Hoffenheim treffen. So sehen Sie die CL-Auslosung live im TV und Live-Stream.

CL-Gruppenphase 2018: Champions-League-Auslosung live im TV und Live-Stream sehen

Am Donnerstag kann die Champions-League-Auslosung 2018 live im TV und Livestream mitverfolgt werden. Eurosport und Sky Sport News HD zeigen die CL-Auslosung live im Free-TV. Während SSNHD die Champions-League-Auslosung live im kostenlosen Stream zeigt, ist bei Eurosport ein Live-Stream nur über den kostenpflichtigen Eurosport-Player abrufbar. (Lesen Sie hier: Diese Prämien bekommen die Champions-League-Teilnehmer.)

Der kostenpflichtige Streaming-Dienst DAZN zeigt die Champions-League-Auslosung ebenfalls im Livestream. Zuletzt kann die CL-Auslosung auch live im kostenlosen Stream auf der Internetseite der UEFA mitverfolgt werden. Für den Abruf der Livestreams gilt, dass eine stabile WLAN-Verbindung genutzt werden sollte.

So läuft die Champions-League-Auslosung 2018 ab

Für die Champions League 2018/19 haben sich 26 Mannschaften direkt qualifiziert, während die sechs weiteren Teams es über die Play-offs in die Königsklasse geschafft haben. Am 28. August 2018 werden die 32 Mannschaften in acht Gruppen á vier Teams aufgeteilt. Dazu werden die Mannschaften zunächst in vier Töpfe eingeteilt: Der erste Topf wird mit dem Titelverteidiger, dem Europa-League-Sieger und den sechs Meistern der sechs besten Ligen Europas bestückt. Die restlichen drei Töpfe bilden sich aus dem Klub-Koeffizientensystem der UEFA. (Lesen Sie hier: Borussia Dortmund holt Barca-Stürmer Alcacer.)

Für die acht Gruppen wird aus jedem Topf eine Mannschaft gezogen, wobei allerdings kein Team auf eine Mannschaft aus dem gleichen Land treffen kann - deutsche Duelle sind in der Champions-League-Gruppenphase also ausgeschlossen. Aus deutscher Sicht steht der FC Bayern München in Topf 1, Borussia Dortmund in Topf 2, der FC Schalke 04 in Topf 3 und die TSG 1899 Hoffenheim in Topf 4. (Lesen Sie hier: Schalkes Neuzugang Sebastian Rudy schon mittendrin.)

Die letzten Champions-League-Playoffs finden am 28. und 29. August 2018 statt. Danach steht die Aufteilung in die vier Lostöpfe für die Auslosung endgültig fest.

CL-Gruppenphase 2018: Das sind die Lostöpfe

Das sind die Lostöpfe bei der Auslosung der Gruppenphase für die Champions League 2018/19:

Topf 1: Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, FC Bayern München, Manchester City, Juventus Turin, Paris St. Germain, Lokomotive Moskau

Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, FC Bayern München, Manchester City, Juventus Turin, Paris St. Germain, Lokomotive Moskau Topf 2: Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Shakhtar Donezk, SSC Neapel, Tottenham Hotspur, AS Rom

Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Shakhtar Donezk, SSC Neapel, Tottenham Hotspur, AS Rom Topf 3: FC Schalke 04, Olympique Lyon, AS Monaco, Ajax Amsterdam, ZSKA Moska

FC Schalke 04, Olympique Lyon, AS Monaco, Ajax Amsterdam, ZSKA Moska Topf 4: FC Brügge, Galatasaray Istanbul, Young Boys Bern, Inter Mailand, TSG 1899 Hoffenheim, AEK Athen

FC Brügge, Galatasaray Istanbul, Young Boys Bern, Inter Mailand, TSG 1899 Hoffenheim, AEK Athen Noch offen: FC Liverpool, FC Valencia, Viktoria Pilsen, Roter Stern Belgrad/RB Salzburg, BATE Borrissow/PSV Eindhoven, Benfica Lissabon/PAOK Athen