Neuerungen für Amateure : So viel Prämie bekommen die Pokalteilnehmer

Eine erfolgreiche Teilnahme am DFB-Pokal kann für Vereine durchaus lukrativ sein.

von dpa

16. August 2018, 12:13 Uhr

Düsseldorf | Das große im Geld im DFB-Pokal gibt es am Ende für die Finalisten, aber auch die Amateure profitieren in dem Wettbewerb von finanziellen Neuerungen. Der Pokalsieger kann bis zu zehn Millionen Euro kassieren, bereits bis zum Halbfinale werden mehr als fünf Millionen ausgeschüttet, wie der DFB am Donnerstag bestätigte. Für die beiden Endspielteilnehmer dürften noch einmal 3,5 bis 4,5 Millionen Euro dazukommen.

Amateure profitieren

In den einzelnen Runden sind Prämien leicht gestiegen. Nach einem neuen Verteilungsschlüssel profitieren die Amateure erstmals von der Streichung der Auslagenerstattung für den Gastverein (7000 Euro) und von der Erhöhung der Organisationspauschale von 15 auf 25 Prozent.

Die Auflistung der TV-Prämien bis zum Halbfinale:

1. Runde

121.000 Euro (Amateure + 945 000 für 21 Landesverbände)

166.000 Euro (für die übrigen Clubs)

2. Runde

332.000 Euro

Achtelfinale

664.000 Euro

Viertelfinale

1.328.000 Euro

Halbfinale

2.656.000 Euro

Finale

noch nicht festgelegt, etwa 3,5 bis 4,5 Millionen Euro