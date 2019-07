Böses Foul in Copa Libertadores : Sorgen um Werder-Legende: Diego bangt um seine Karriere

Werder Bremens ehemaliger Spielmacher Diego wurde bei einer 0:2-Niederlage seines Teams in Ecuador schwer verletzt.

von Alexander Barklage

25. Juli 2019, 15:47 Uhr

Rio de Janeiro | Werder Bremens Spielmacher-Legende Diego bangt um seine Karriere. Der 34-jährige Brasilianer wurde beim 0:2 seines Teams Flamengo Rio de Janeiro gegen Emelec (Ecuador) in der Copa Libertadores (südamerikanische Champions League) schwer verletzt.

Transferblog: Alle Wechsel und Gerüchte



Der Ex-Bremer und Ex-Wolfsburger erlitt in der 70.Minute nach einem Foul von Dixon Arroyo einen komplizierten Knochenbruch sowie eine Bänderverletzung. Dazu ist sein linkes Sprunggelenk ausgekugelt (siehe Video).

Der Vereinsarzt von Flamengot Márcio Tannure äußerte sich zur Verletzung Diegos: "Wir werden die Operation so schnell wie möglich angehen." Diego wurde nach dem Spiel sofort im Krankenhaus von Guayaquil untersucht und anschließend im Rollstuhl ins Team-Hotel gefahren worden. Daheim in Rio stehen in Kürze weitere Untersuchungen an.

Ex-Verein Werder Bremen schickt Genesungswünsche

Kurz nach Bekanntwerden der Verletzung schickte sein Ex-Verein von der Weser schon Genesungsgrüße: "Wir wollen dich bald wieder lächeln sehen. Und das am liebsten auf dem Platz!", twitterte Werder Bremen.

Diego gewann mit Werder 2009 den DFB-Pokal und spielte auch für den VfL Wolfsburg. Später spielte der kleine Brasilianer unter anderem noch bei Juventus Turin.