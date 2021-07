2. Liga : Später Werder-Sieg - Toprak: „Das wird uns pushen“

Erster Sieg für Werder nach einer spektakulären Nachspielzeit, in der erst Fortuna noch den Ausgleich schaffte, ehe Maxi Eggestein den Bremern den 3:2-Sieg beim Konkurrenten sicherte.

Düsseldorf | Nachdem Maximilian Eggestein in der Nachspielzeit doch noch der Siegtreffer für Werder Bremen gelang, gab es auf der Gäste-Bank kein Halten mehr. Der erste Sieg in der 2. Liga sorgte für Jubelstürme bei den Hanseaten, die einem kuriosen Spiel kurz zuvor in der Nachspielzeit zunächst bei 2:1-Führung noch den Ausgleich kassierten und dann selbst noch...

