Keine Partien am 8. Spieltag? : Deshalb treten Spaniens Fußballerinnen in den Streik

Die Spielergewerkschaft AFE teilte mit, dass Spaniens Fußballerinnen am achten Spieltag streiken werden.

von dpa

23. Oktober 2019, 18:09 Uhr

Madrid | Im Kampf um einen Tarifvertrag treten die Fußballerinnen der ersten Liga Spaniens in den Streik. Die Arbeitsniederlegung werde am ersten Wochenende im November stattfinden, an dem der achte Spieltag der Liga Iberdrola angesetzt ist, teilte die Spielergewerkschaft AFE am Mittwoch mit. Über ein Jahr lang war zuvor erfolglos über einen Tarifvertrag verhandelt worden.





In einem Madrider Hotel hatten am Dienstagabend 93 Prozent von 180 Spielerinnen auf einer Versammlung für den Streik gestimmt. Der Termin der Arbeitsniederlegung wurde am Mittwoch festgelegt. "Wir verhandeln seit mehr als einem Jahr. Es gab bereits 18 Treffen und die Verhandlungen stagnieren weiterhin", wurde die ehemalige Nationaltorhüterin Ainhoa Tirapu von "Radio Marca" zitiert.

Auch interessant: Schnellster Platzverweis aller Zeiten in der Türkei



Das Hauptproblem: Die Spielerinnen fordern normale Ganztagesverträge, während die Clubvereinigung ACFF auf Halbtagesverträge besteht. Die große Gewerkschaft UGT und auch die AFE unterstützen den Kampf der Frauen. "Im 21. Jahrhundert muss man die Rechte der Fußballerinnen anerkennen", sagte AFE-Präsident David Aganzo.