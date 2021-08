Primera División : Spanische Fußball-Liga erreicht Milliarden-Deal

Die von der Corona-Pandemie finanziell gebeutelten Vereine der Primera División dürfen sich über gute Nachrichten freuen.

Barcelona | Ein Finanzdienstleister (CVC) will nach Medienberichten 2,7 Milliarden Euro in den spanischen Fußball investieren. Die Profiliga habe mit dem Unternehmen ein Prinzipienabkommen erzielt, berichteten spanische Zeitungen wie „Mundo Deportivo“, „Marca“ und „La Vanguardia“ unter Berufung auf LaLiga-Präsident Javier Tebas. Die Profiliga in Madrid bestäti...

