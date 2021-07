Sommerspiele in Tokio : Spielerflüsterer Kuntz: Mit Teamgeist zum Olympia-Titel?

Am Donnerstag starten die deutschen Fußballer ihre Titelmission bei Olympia. Auch wenn die Mannschaft bunt zusammengewürfelt scheint, ist eine Medaille für das Team von Trainer Stefan Kuntz nicht unrealistisch.

Yokohama | Sich mit anderen deutschen Athleten austauschen, gemeinsam in der großen Mensa essen und die Häuser der anderen Nationen bestaunen. Die deutschen Fußballer durften bei ihrem Besuch im olympischen Dorf am Dienstag erstmals so richtig Olympia-Luft schnuppern. „Es war faszinierend“, sagte Max Kruse nach dem Mannschaftstraining. Besonders spannend w...

