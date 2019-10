Derzeit ohne Job : Jose Mourinho als möglicher Dortmund-Coach im Gespräch

Kommt der portugiesische Startrainer Jose Mourinho in die Bundesliga? Das sind die Fakten.

von Alexander Barklage

23. Oktober 2019, 11:23 Uhr

Dortmund | Der portugiesische Startrainer José Mourinho soll laut einem Bericht der "Sport-Bild" ein möglicher Nachfolger des in der Kritik stehenden Dortmund-Trainer Lucien Favre sein.

Mourinho wurde im vergangenen Dezember bei Manchester United gefeuert und arbeitet derzeit als TV-Experte. In seiner bisherigen Karriere hat der Portugiese mehr als 30 Titel geholt, unter anderem die Champions League mit dem FC Porto (2004) und Inter Mailand (2010). In seiner neu gewonnenen Freizeit lernt Mourinho angeblich Deutsch. Der Portugiese ist ein Sprachtalent und kann fünf Sprachen sprechen.

Mourinho und Watzke pflegen Freundschaft

"Ich finde die Bundesliga wirklich interessant. Ich bewundere die Arbeit des BVB und seinen Versuch, mit einem Giganten wie Bayern zu konkurrieren", sagte Mourinho in einem früheren Sport-Bild-Interview und lobte dabei den BVB. Zudem steht Mourinho in einem freundschaftlichen Verhältnis zu BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.

Tormaschine Lewandowski rettet Bayern – Leverkusen schon fast raus



Bei United hatte Mourinho zuletzt geschätzte 17 Millionen Euro Gehalt kassiert. Das wäre für die Dortmunder wohl doch zu viel, der Portugiese müsste hier große Abstriche machen. Weiteres Problem: Mourinho soll auch bei Real Madrid als möglicher Nachfolger von Zinedine Zidane im Fokus stehen.

Chancen auf eine Verpflichtung sind minimal

Die Chance des BVB auf so einen Trainer-Coup liegen realistisch gesehen eher im einstelligen Prozentbereich. Im Sommer hatte sich Mourinho in einem Sky-UK-Interview nämlich noch so geäußert: "Ganz ehrlich: ich denke nicht darüber nach, in die Bundesliga zu gehen. Da wartet kein Verein auf mich." Als Trainer wolle er aber doch wieder arbeiten: "Ich vermisse meinen Fußball. Das Feuer, es brennt noch in mir."

Für den Posten des portugiesischen Nationaltrainers sei es jedoch zu früh: "Nur eine Partie im Monat, viel Büroarbeit, du bist nicht auf dem Platz und musst alle zwei Jahre auf eine EM oder WM warten da sage ich aktuell immer noch nein. Aber vielleicht eines Tages."