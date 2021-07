2. Liga : St. Pauli siegt mit Traumtor im Nordduell gegen Kiel

Leart Paqarada hat den FC St.

Hamburg | Pauli im Nordderby gegen Holstein Kiel zum Sieg geführt. Die Hamburger setzten sich am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die Schleswig-Holsteiner mit 3:0 (1:0) durch. Vor 8900 Zuschauern im Millerntor-Stadion brachte Linksverteidiger Paqarada St. Pauli mit seinem Distanzschuss aus rund 25 Metern früh in Führung (11. Minute). Der mit links ...

