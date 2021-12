Frauen-Nationaltrainerin : Staab über saudische Begeisterung: Wie BVB oder Schalke

Monika Staab ist nach der Übernahme des Trainerpostens bei der Frauen-Nationalmannschaft in Saudi-Arabien von der Fußball-Begeisterung im Land beeindruckt.

Riad | „Die Saudis sind genauso fußballverrückt wie wir Europäer. Am Tag meiner Ankunft hatte die Männer-Nationalmannschaft ein WM-Qualifikationsspiel. Es waren 50.000 Menschen im Stadion in Dschidda, auch viele Kinder und Frauen. Alle haben 90 Minuten lang durchgesungen. Ich bin mir vorgekommen wie in Dortmund oder auf Schalke“, sagte Staab im Interview bei...

