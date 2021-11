12. Spieltag : „Stadtmeister“ Union feiert Berliner Derbysieg gegen Hertha

Union Berlin ist klar die Nummer eins in der Hauptstadt. Die Eisernen lassen Hertha BSC keine Chance. Die Fans im trotz Corona ausverkauften Stadion An der Alten Försterei feiern sich und ihren Club.

Berlin | Die glückseligen Union-Fans besangen sich und ihren Ost-Club als „Stadtmeister, Stadtmeister“ und gaben dem ungeliebten Nachbarn lautstark einen mit: „Siehst Du Hertha, so wird das gemacht!“ Im trotz Corona-Rekordzahlen ausverkauften Stadion An der Alten Försterei hat der 1. FC Union seine Vormachtstellung in der Hauptstadt eindruckvoll untermauert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.