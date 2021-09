Interview mit dem Trainer : Stöger: „Leverkusen? Das ist schon eine nette Geschichte“

Fünf Jahre arbeitete Peter Stöger als Trainer von Köln und Dortmund in Deutschland. Nun kehrt der Österreicher erstmals als Coach zurück: Mit Ferencvaros Budapest am ersten Europa-League-Spieltag bei Bayer Leverkusen.

Leverkusen | Für Peter Stöger ist es eine echte Heimkehr: Viereinhalb Jahre trainierte der Österreicher den 1. FC Köln, in der Domstadt war er lange sehr erfolgreich und beliebt. Am Donnerstag (18.45 Uhr/TV Now) tritt der 55-Jährige, der auch ein halbes Jahr Borussia Dortmund trainierte, als Coach des ungarischen Rekordmeisters Ferencvaros Budapest ganz in der ...

