Massive Störungen am Mittwochabend : Nach Shitstorm: Sky kündigt Entschädigungen für Abonnenten an

Während des Bayern-Spiels bei Benfica kam es zu Störungen bei Sky. Nun soll es Entschädigungen geben –aber nicht für alle.

von Gregory Straub

20. September 2018, 13:21 Uhr

Hamburg | Schwarzer Abend für Sky in der Champions League: Nach dem Verlust der alleinigen Übertragungsrechte vor der Saison brach am Mittwochabend ein regelrechter Shitstorm über das Unterföhringer Unternehmen herein. Grund: Skygo und Sky Ticket hatten während der Übertragung des Bayern-Spiels in der Champions League bei Benfica Lissabon zum wiederholten Male massive Probleme, bei zahlreichen Abonnenten erschien anstatt der Übertragung aus dem Estadio da Luz eine Fehlermeldung. "Wir bedauern sehr, dass einige Kunden gestern Abend Probleme beim Empfang von Sky über Sky Go und Sky Ticket auf Desktop- und Mobilgeräten hatten", sagte ein Sky-Sprecher unserer Redaktion. "Wir entschuldigen uns dafür." Grund für die Ausfälle seien Netzwerkprobleme gewesen. Am Abend ließen viele Abonnenten ihrem Frust bei Twitter freien Lauf:

Die Ausfälle erinnern an die Probleme, die Eurosport bei seinen ersten Bundesliga-Übertragungen in der vergangenen Saison hatte. Damals hatte während der ersten Freitagsspiele der Saison der Eurosport-Player bei vielen Abonnenten nicht funktioniert. Eurosport gelobte damals Besserung und bot den frustrierten Kunden auch Entschädigungen an. Dies ist nun auch bei Sky angedacht: "Wir werden alle betroffenen Kunden, die ein Sky Ticket gebucht haben, entschädigen. Wir arbeiten gerade an einer fairen Lösung für unsere Kunden und werden diese zeitnah auf unseren Kommunikationskanälen bekannt geben", teilte der Sky-Sprecher mit.

In Deutschland ist es nicht das erste Mal in dieser Saison, dass es bei Sky technische Probleme gibt. Bereits beim Auftakt zur 2. Bundesliga hatte der Stream bei der Partie zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel vielerorts nicht funktioniert.



Doppelt ärgerlich für Sky ist die Tatsache, dass das Champions-League-Debüt des konkurrierenden Streaminganbieters DAZN über weite Strecken fehlerfrei lief. Bei Twitter gab es viel Lob für das Unternehmen der Perform Group, das in dieser Saison einen Großteil der Champions-League-Spiele übertragen wird.



Die Zuschauerzahlen bei Sky am 1. Spieltag der Champions League dürften ihr übriges tun, dass in der Sendezentrale in Unterföhring die Alarmglocken schrillen: Nur 770.000 Menschen griffen am Mittwoch im linearen TV auf die Partie zwischen Benfica Lissabon und dem FC Bayern zu. Addiert mit den Zuschauerzahlen der Sky-Konferenz erreichte Sky 1,19 Millionen Fans (an beiden Tagen zusammen 2,23 Millionen). Am Dienstag waren es mit dem Live-Spiel und der Konferenz 1,04 Millionen gewesen.

In der vergangenen Saison war Sky am ersten Champions-League-Spieltag mit 2,39 Millionen Zuschauern gestartet. Damals übertrug das ZDF an einem der beiden Tage allerdings das Auftaktspiel des FC Bayern gegen den RSC Anderlecht und hatte dabei acht Millionen Zuschauer, wie "Meedia" berichtet. Da die Sky-Werte sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert haben stellt sich die Frage, wo sich jene acht Millionen Zuschauer finden, die im vergangenen Jahr das ZDF eingeschaltet haben, denn: Im Free-TV ist die Champions League in diesem Jahr nicht zu sehen.

Einen erhöhten Abonnenten-Aufschwung scheint Sky jedenfalls, gemessen an den Zuschauerzahlen des 1. Spieltags, nicht zu erleben. Konkurrent DAZN veröffentlicht übrigens seine Zuschauer- und Abonnentenzahlen nicht.