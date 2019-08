Nach Vorfall in Rheinland-Pfalz : Tatort Amateurfußball: Immer wieder Abbrüche und Gewalt

Immer wieder werden Fußballspiele in Amateurligen abgebrochen. Oftmals stehen die Unparteiischen dabei im Fokus.

von Alexander Barklage

22. August 2019, 12:31 Uhr

Hamburg | Tatort Amateurfußball: Regelmäßig sorgen Freizeit-Fußballer in Deutschland für kuriose Schlagzeilen. Es gibt Spielabbrüche, Gewalt gegen Schiedsrichter oder Schlägereien auf oder neben dem Spielfeld. Am vergangenen Wochenende wurde in Rheinland-Pfalz ein Kreispokalspiel während des Elfmeterschießens abgebrochen, weil sich Anwohner über den Lärm am späten Abend beschwerten, das Ordnungsamt schritt ein und beendete die Partie kurzfristig.

Besonders die Übergriffe auf Schiedsrichter auf Amateurebene scheinen zugenommen zu haben. In der abgelaufenen Saison 2018/19 kam es auf deutschen Fußballplätzen zu 2906 Angriffen auf Unparteiische, teilte der Deutsche Fußball Bund (DFB) Anfang Juli mit. In der Spielzeit davor waren es 2866. Prozentual gesehen, muss aber nur ein Bruchteil der Fußballspiele auf Amateurebene abgebrochen werden. Es sind nur 0,05 Prozent.





Im Folgenden Beispiele von Spielabbrüchen, die sich in der jüngsten Vergangenheit auf deutschen Amateurplätzen ereigneten und für (negative) Schlagzeilen sorgten:

Schiedsrichter bei Kreisliga-Freundschaftsspiel geschlagen

16. August 2019: Ein Schiedsrichter ist bei einem Freundschaftsspiel zweier Kreisliga-Fußballmannschaften aus Eitorf und Hennef von einem Spieler geschlagen und getreten worden. Zuvor verwies 25 Jahre alte Unparteiische einen Spieler aus Hennef in der 50. Minute wegen wiederholten Meckerns vom Platz, wie es in einem Polizeibericht hieß. Daraufhin beschwerten sich die Teamkollegen vehement beim Schiedsrichter, wobei einer der Spieler ausfallend wurde und ebenfalls vom Platz musste.

Beim Verlassen des Spielfeldes in Eitorf (Rhein-Sieg-Kreis) drohte der Fußballer dem Spielleiter. Er brach das Spiel danach ab. Als der Schiedsrichter das Spielfeld verlassen wollte, wurde er am Trikot festgehalten und von einem 20 Jahre alten Spieler geschlagen. Als er zu Boden ging, wurde er noch getreten.

Gegen den mutmaßlichen Schläger aus Hennef wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zudem muss der Spieler mit einer langen Fußball-Sperre rechnen.

Platzsturm, Schlägerei und Spielabbrüche in der Kreisliga B

2. August 2019: Gleich zwei Spiele in der Fußball-Kreisliga B sind abgebrochen worden, nachdem Spieler untereinander und auch mit Fans aneinandergeraten sind. Bei der Partie zwischen dem VfL Resse und Arminia Ückendorf in Gelsenkirchen gingen die Spieler laut Polizei nach einem Foul aufeinander los. Ein 23 Jahre alter Kicker des VfL Resse kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schiedsrichter habe deshalb kurz vor dem Halbzeitpfiff die Partie abgebrochen. Zwei weitere Spieler wurden den Angaben zufolge ebenfalls verletzt.

Am selben Nachmittag wurde auch die Begegnung zwischen Blau-Weiß Oberbauerschaft und Türk Gücü Espelkamp in Hüllhorst (Kreis Minden-Lübbecke) nach einem Platzsturm abgebrochen. Mitte der zweiten Halbzeit habe der Schiedsrichter einen Spieler nach einer Rangelei mit Gelb-Rot von der Partie ausgeschlossen, teilte die Polizei mit. Rund acht Fans der Gastmannschaft sollen deshalb auf das Spielfeld gelaufen sein und ein Handgemenge ausgelöst haben. Der Schiedsrichter habe daraufhin laut Polizei das Spiel abgebrochen. Er soll den Angaben zufolge nach dem Spiel auch bedrängt worden sein. Verletzt wurde niemand.

Gewalt gegen zwei Schiris: Polizei ermittelt nach Spiel in Duisburg

20. Juni 2019: Nach Attacken gegen zwei Schiedsrichter bei einem Amateur-Fußballspiel hat ein Sportgericht mehrjährige Spiel- und Platzverbote gegen die Täter verhängt. Ein Betreuer des TuS Asterlagen darf sieben Jahre lang keine Funktion in einem Verein ausüben. Außerdem dürfe er nach einer Entscheidung des Sportgerichts des Fußballkreises Moers anderthalb Jahre keinen Fußballplatz betreten, sagte Hernik Lerch, Pressesprecher des Fußballverbands Niederrhein gegenüber unserer Redaktion. Zudem erhielt ein Spieler fünfeinhalb Jahre Spiel- und ein Jahr Platzverbot. Außerdem wurde gegen den Spieler auch Strafanzeige gestellt, er wird also auch zivilrechtlich verfolgt, teile Lerch mit.

Kreisliga-Spieler beißt Gegner ein Stück Nase ab

22. Oktober 2018: Blutige Attacke auf dem Fußballfeld: Bei einer Kreisligapartie in Essen hat ein Spieler seinem Gegner ein Stück Nase abgebissen. Das Opfer habe einen Teil seines rechten Nasenflügels verloren, erklärte ein Polizeisprecher am Montag. Der Spieler kam nach Angaben seines Vereins Essener SG 99/06 in ein Krankenhaus. "Ihm geht es den Umständen entsprechend gut", sagte Vereins-Funktionär Thomas Rausch. "So etwas habe ich noch nie erlebt."

Dem Biss soll ein Streit um ein Foul in der Begegnung SV Preußen Eiberg 11/31 gegen Essener SG 99/06 II am Sonntag vorausgegangen sein. Am Mittag sei bei der Polizei der Notruf eingegangen. Die Beamten nahmen noch am Fußballplatz die Anzeige auf. Es werde wegen Körperverletzung ermittelt, sagte der Polizeisprecher. Der Club wolle nun das Urteil des Fußballverbandes abwarten, sagte Thenert. Der Spieler flog nach dem Biss mit Rot vom Platz. Die Partie endete 3:3.

mit dpa-Material