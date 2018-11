Neun Spiele, neun Fragen : Bundesliga-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen zum 12. Spieltag

Am 12. Spieltag treffen unter anderem Leverkusen und Stuttgart sowie Gladbach und Hannover aufeinander.

von Nina Brinkmann

23. November 2018, 15:24 Uhr

Hamburg | Ungewohntes Bild in der Bundesliga: An der Spitze steht Borussia Dortmund, dahinter folgen Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Erst auf Platz fünf taucht Rekordmeister FC Bayern München auf. Satte sieben Punkte beträgt der Rückstand der Bayern auf den BVB. So spannend war der Titelkampf schon lange nicht mehr.

Nach dem Spieltag wird sich zeigen, ob die Dortmunder ihre Führung noch weiter ausbauen oder ob die anderen Vereine den Abstand verkürzen können. Testen Sie vorher ihr Wissen zum 12. Spieltag im Bundesliga-Quiz.