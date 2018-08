Nationalmannschaft : Kroos äußert sich zu Özil: "Art und Weise seines Rücktritts war nicht in Ordnung"

"Ich denke, dass er selbst weiß, dass es Rassismus innerhalb der Nationalmannschaft und des DFB nicht gibt": Toni Kroos hat sich in einem Interview zu Mesut Özils Rücktritt aus der Nationalmannschaft geäußert.

von Christopher Chirvi

15. August 2018, 22:41 Uhr

Hamburg | "Ich habe viele Jahre mit Mesut gespielt und weiß, dass er ein lieber Kerl ist", sagt Fußball-Nationalspieler Toni Kroos in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung, das heute veröffentlicht wurde. Grundsätzlich sei Özil ein verdienter Nationalspieler, der als Fußballer einen besseren Abgang verdient hätte, so Kroos. "Die Art und Weise seines Rücktritts war aber nicht in Ordnung. Der Anteil, der in seiner Erklärung gut und richtig angesprochen wird, wird leider durch den wesentlich höheren Anteil an Quatsch überschattet. Ich denke, dass er selbst weiß, dass es Rassismus innerhalb der Nationalmannschaft und des DFB nicht gibt."

Mesut Özil hatte Ende Juli seinen Rücktritt aus dem DFB-Team erklärt. Nach der Affäre um die Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und dem schwachen Abschneiden bei der WM in Russland hatte er geschrieben, er fühle sich nicht in der Nationalmannschaft gewollt.

Kroos sagte nun, dass Özil für das Foto zu Recht kritisiert worden sei. Er habe die Chance verstreichen lassen, sich dazu zu erklären.