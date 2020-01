Spanischer Supercup : Im Video: Sensationelles Tor von Kroos – Zidane und Müller schwärmen

Toni Kroos hat mal wieder bewiesen, dass er ein guter Standardschütze ist. Sein Tor gegen Valencia war ein Geniestreich.

von Alexander Barklage und dpa

09. Januar 2020, 15:30 Uhr

Dschidda | Nationalspieler Toni Kroos hat Real Madrid den Weg ins Finale des spanischen Supercups geebnet. Der 30-Jährige brachte die Königlichen am Mittwochabend im saudi-arabischen Dschidda beim 3:1 (2:0)-Sieg gegen den FC Valencia in der 16. Minute in Führung. Bei Kroos' sehenswertem Kunststoß machte Valencias Keeper Jaume Domenech aber eine denkbar schlechte Figur.



Wintertransfers im Überblick



"Bravo, was für ein Tor", schwärmte Kroos' früherer Nationalmannschaftskollege Thomas Müller via Twitter. Real-Trainer Zinédine Zidane nannte es einfach einen "Geniestreich von Toni Kroos". Gedankenschnell hatte Kroos gesehen, dass Valencias Torwart Domenech zu weit vor seinem Tor stand und noch versuchte seine Spieler für die bevorstehende Ecke einzuteilen. Als Domenech reagieren könnte, war der Ball schon fast im Tor.





Isco erhöhte noch noch vor der Pause auf 2:0 (39.); nach dem 3:0 durch Vize-Weltmeister Luka Modric (65.) stand Real als erster Finalist des reformierten Supercups fest. Daran änderte auch der späte Treffer von Daniel Parejo (90.+2) nichts mehr.

Real Madrid wartet auf Endspiel-Gegner: FC Barcelona oder Atlético

Den Endspiel-Gegner der Kroos-Mannschaft ermitteln an diesem Donnerstag (20.00 Uhr) Rekordsieger FC Barcelona und Atlético Madrid.

Auch interessant: Im Video: Bayern-Stars "singen" Pop-Klassiker a cappella

Der Supercup-Sieger wird erstmals im Final-Four-Modus ausgespielt. Bisher wurde der Titelträger zwischen dem Meister der Priméra División und dem spanischen Pokalsieger ermittelt - nun kämpfen auch der Vize-Meister und der zweite Pokalfinalist um die Supercopa.