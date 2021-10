Champions League : Tor-Jubiläum gegen Lissabon? - Müller kann die 50 vollmachen

Nationalspieler Thomas Müller vom FC Bayern München steht vor einem Tor-Jubiläum.

München | Der 32-Jährige könnte am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Auswärtsspiel gegen Benfica Lissabon als erster deutscher Fußball-Profi 50 Tore in der Champions League erzielen. Müller würde mit dem Franzosen Thierry Henry gleichziehen, der in der von Cristiano Ronaldo (136) angeführten Gesamtrangliste Platz sieben belegt. Bester deutscher Torschütze ist Mül...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.