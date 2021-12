Champions League : Trainer-Platzhalter soll RB Leipzig Europa League sichern

Nach dem gescheiterten Marsch-Projekt soll bei RB Leipzig nun eine Trainer-Zwischenlösung das internationale Überwintern absichern. Parallel läuft die Suche nach einem Retter auf Hochtouren.

Leipzig | Inmitten der eiligen Trainersuche geht es für RB Leipzig um das Überwintern im internationalen Geschäft. Als Platzhalter an der Seitenlinie soll Achim Beierlorzer im Fernduell mit dem FC Brügge wenigstens noch Gruppenplatz drei in der Champions League sichern. Mit dem englischen Meister Manchester City wartet allerdings am 7. Dezember (18.45 Uhr/DA...

