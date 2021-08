Bundesliga : Trainer Reis glaubt an schwere Saison für VfL Bochum

Aufstiegstrainer Thomas Reis geht von einer harten Saison für den von ihm trainierten VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga aus.

Bochum | Dem „Kicker“ sagte Reis in einem Interview: „Wir machen uns nicht kleiner als wir sind. Aber jedem muss bewusst sein, wie schwer unsere Aufgabe wird. Viele Dinge müssen schon sehr gut laufen, wenn am Ende Platz 15 stehen soll.“ Den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt möchte der Revierclub an diesem Samstag beim Duell gegen den Champions-League...

