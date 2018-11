Trainerdiskussion beim FC Bayern : Hoeneß stärkt Kovac: "Eine Chance verdient"

Bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern stellt sich Vereinspräsident Uli Hoeneß hinter Trainer Nico Kovac.

von dpa

30. November 2018, 20:42 Uhr

München | Uli Hoeneß hat die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Fußball-Saison des FC Bayern München noch nicht aufgegeben. "Es ist zu einem Schulterschluss zwischen Mannschaft und Trainer gekommen", sagte der Präsident am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung des deutschen Rekordmeisters nach vielen Gesprächen in der vergangenen Woche.

"Wir können darauf hoffen, dass diese Saison noch eine ganz gute wird", äußerte Hoeneß. Er bekannte sich zu Niko Kovac, der ein "sehr, sehr guter junger Trainer" sei, "eine Chance verdient" habe und dem "wir alle unsere volle Unterstützung geben sollten". Für die kommende Saison kündigte der 66-Jährige Investitionen "in größerem Stile" in die Mannschaft an.