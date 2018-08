Nach Video-Faux Pas bei Trapp-Wechsel : Deadline Day: Die kuriosesten Last-Minute-Pannen auf dem Transfermarkt

Video-Panne, Fax-Faux Pas, vergessene Unterschriften: Die Liste der Missgeschicke im Rahmen von Transfers ist lang.

von Thomas Deterding

31. August 2018, 13:27 Uhr

Hamburg | Mit einer misslichen Video-Panne hat der deutsche Pokalsieger Eintracht Frankfurt die Rückkehr von Torhüter Kevin Trapp am letzten Tag der Bundesliga-Wechselperiode (Frist 18 Uhr) quasi vorweggenommen. Die Hessen posteten am Freitagmorgen ein Video, in dem auch der 28-Jährige selbst zu Wort kam und sich über sein Comeback in Frankfurt freute.

Das Problem: Sein Klub Paris Saint-Germain hatte den Transfer noch nicht offiziell bestätigt - kurze Zeit später löschte die Eintracht das Video wieder. Mittlerweile ist der Wechsel des Nationalkeepers fix. Der Faux Pas des Vereins ist in der Geschichte des Deadline Day jedoch nur einer von vielen, unter kuriosen Umständen zustande gekommenen Transfers. Ein Überblick im Folgenden: