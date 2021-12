Fußball in England : Trotz Corona-Welle: Premier League zieht Boxing Day durch

Die englische Premier League lässt sich von neuen Corona-Rekorden nicht beeindrucken. Das Programm zwischen den Jahren mit dem traditionellen Boxing Day wird durchgezogen.

London | Über 100.000 Corona-Fälle pro Tag, Stars in Quarantäne statt auf dem Platz, ein flehender Jürgen Klopp: Doch ihre traditionelle Fußball-Party am Boxing Day lassen sich die Briten von einer temporären Erscheinung wie einer tödlichen Pandemie natürlich nicht vermiesen. Satte neun Spiele stehen am 26. Dezember an - selbstredend in ausverkauften Stadie...

