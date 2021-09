Bundesliga-Spitzenspiel : Über 30.000 Zuschauer bei Leipzig gegen Bayern erlaubt

RB Leipzig rechnet aktuell mit maximal 34.000 Zuschauern für das Bundesliga-Spitzenspiel nach der Länderspielpause gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München mit Ex-Coach Julian Nagelsmann.

Leipzig | Ein neues Hygienekonzept des Sachsen-Clubs für die Spiele in der Red Bull Arena wurde vom zuständigen Gesundheitsamt genehmigt, somit könnten alle Dauerkarteninhaber zu der Partie am 11. September (18.30 Uhr). Die restlichen 3000 Tickets würden an die Fans der Münchner, VIP-Gäste und Partner des Vereins gehen, hieß es in einer Ticket-Info von RBL. ...

